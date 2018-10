Tortèl Dòls. Un Tortello ….Tante Storie

Domenica 14 Ottobre 2018, Piazza Garibaldi Colorno.

La manifestazione nasce per restituire alla comunità un pezzo di storia del paese e promuovere la conoscenza della cultura culinaria a turisti e visitatori. Grazie all’impegno profuso dall’omonima Confraternita, oggi questo piatto della tradizione enogastronomica parmense, non è più confinato in un qualche ricettario della nonna, ma è diventato un appuntamento annuale importante e atteso, che porta a ogni edizione, nella cittadina ducale, migliaia di persone.

Il tortel dols, pasta ripiena tipica di Colorno, rigorosamente fatta con la pasta sfoglia, ripiena di mostarda, preparata con alcuni prodotti antichi tipici del parmense: le pere nobili, le mele cotogne, il cocomero bianco (zucca mostarda), oltre al pane grattugiato e al mosto (detto anche vin cotto o più precisamente saba)

L’evento gastronomico del 2018 sarà caratterizzato da un forte protagonismo dei bambini e delle famiglie, grazie ad un programma culturale appositamente studiato per loro. Sarà possibile degustare il goloso primo piatto, con i punti ristoro gestiti da alcuni chef dell’Associazione Parma Quality Restaurants. Ci si potrà “sporcare le mani” durante gli show cooking e i laboratori di cucina.

Varie, quindi, saranno gli appuntamenti della giornata di ottobre.

Durante la giornata sarà quindi possibile degustare e acquistare i Tortej Dols, pranzare grazie alle proposte culinarie degli chef in piazza e assaggiare il Tortello Amaro di Castel Goffredo, il“tortello ospite” del 2018, in una contaminazione di sapori e saperi.

Innanzi tutto è previsto un food contest sul tortel dols (#torteldolscontest2018) al quale potranno partecipare tutti i foodblogger italiani. Previsti vari show cooking rioguardanti la pasta ripiena emiliana per eccellenza, degustazioni, fiabe e giochi per bambini e tutte le famiglie. Ad arricchire la giornata di festa e cucina ci sarà infine la musica, diffusa dalle note di un pianoforte molto speciale, guidato a pedali dai ragazzi di Pedala Piano.

Possibilità per i camperisti di sostare, prenotando all’Ufficio Turistico del Comune all’interno della Reggia.

Il Tortel Dols è anche social con l’apertura del profilo Instagram e pagina Facebook (@torteldols) dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti e il lancio del contest per Food Blogger che premierà la migliore ricetta con la foto più bella, presentata in occasione della manifestazione. In palio un fine settimana nella Food Valley.

Nella settimana immediatamente precedente all’evento anche le scuole di Colorno si metteranno in gioco. “Aspettando il tortel dols” vedrà come protagonisti i bimbi dell’Asilo nido comunale con la collaborazione narrante delle Galline Volanti.

Ricetta Tortèl Dòls di Colorno Ingredienti per 100 tortelli (10 persone)

Mostarda (rigorosamente fatta in casa)

Ingredienti:

1,50 kg di pere nobili; 1,50 kg di zucca da mostarda (cocomero bianco); 1 kg di mele cotogne; 2 limoni tagliati a fette; 3 h di zucchero per ogni kg di frutta pulita; 1 g circa di senape di mostarda per ogni kg di frutta pulita.

Preparazione della mostarda:

Pulire e tagliare a fette la frutta. Lasciare una notte a macerare con lo zucchero. Il giorno dopo colare il sugo che si è formato e farlo bollire per alcuni minuti a pentola scoperta, per poi versarlo su tutta la frutta. Procedere con questa operazione per 3 giorni. Il quarto giorno fare bollire il tutto a pentola scoperta per 2 ore. Fare raffreddare e aggiungere 1 g di senape (si acquista in farmacia) per ogni kg di frutta. Invasare. La mostarda sarà pronta dopo 2 mesi circa.

Ripieno

Ingredienti: 6 h di mostarda; 4/4,5 h di pangrattato; 1 l di vino cotto (ricavato facendo bollire, lentamente, per 24 ore, il mosto d’uva, finché di 3 parti ne rimane 1); al bisogno, se il ripieno si preferisce meno dolce, 2 cucchiai di marmellata di susine.

Procedimento per il ripieno dei tortelli:

Far scaldare bene il vino cotto (non bollire); scottare il pane. Quando si è raffreddato, aggiungere la mostarda tritata finemente (anche le fette di limone). Amalgamare il tutto lavorando a mano. Deve risultare un composto non troppo asciutto, ma piuttosto morbido, quindi, se necessario, aggiungere altra mostarda. Lasciare riposare un paio di giorni prima di utilizzarlo.

La Pasta

Disporre la farina a fontana e mettere al centro le uova. Con l’aiuto di una forchetta, sbattere le uova e incorporare delicatamente la farina. Fare riposare la pasta per almeno 30 minuti.

Il Condimento

Possono essere conditi:

1) facendo fondere il burro e spolverando con Parmigiano Reggiano grattugiato;

2) facendo fondere il burro e aggiungendo del doppio concentrato di pomodoro per renderli leggermente di color rosa; spolverare con Parmigiano Reggiano grattugiato.

